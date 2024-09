RW Rankweil II siegt gegen FC Mäder mit 3:1

Details Samstag, 28. September 2024 23:46

In der 8. Runde der 2. Landesklasse (V) trafen der FC Mäder und RW Rankweil 1b aufeinander. In einer spannenden Partie setzte sich RW Rankweil 1b mit einem 3:1-Auswärtssieg durch. Die Gäste zeigten dabei eine überzeugende Leistung und konnten durch Treffer von Mohamed Mulham Sayadi, Furkan Bayraktar und Fatih Caliskan den Sieg einfahren. Der FC Mäder konnte trotz eines Treffers von Selcuk Olcum nichts gegen die Niederlage ausrichten.

Führung für RW Rankweil 1b in der ersten Halbzeit

Mit dem Anpfiff des Spiels nahm die Partie sofort Fahrt auf. Beide Teams zeigten von Beginn an Engagement und Spielfreude, doch es waren die Gäste, die das erste Ausrufezeichen setzten. In der 27. Minute gelang Mohamed Mulham Sayadi der Führungstreffer für RW Rankweil 1b. Sayadi nutzte eine gute Gelegenheit und ließ dem Torhüter des FC Mäder keine Chance. Der Treffer brachte den Gästen Selbstvertrauen, und sie dominierten das Spielgeschehen in der Folgezeit.

Die Heimmannschaft hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und gefährliche Angriffe zu kreieren. Die Defensive von RW Rankweil 1b stand kompakt und ließ nur wenige Chancen für den FC Mäder zu. Mit dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste verdient mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte RW Rankweil 1b weiterhin eine starke Leistung und belohnte sich in der 51. Minute erneut. Diesmal war es Furkan Bayraktar, der das 2:0 für die Gäste erzielte. Bayraktar setzte sich geschickt gegen die Verteidigung des FC Mäder durch und schloss souverän ab. Der Zwei-Tore-Rückstand setzte die Heimmannschaft weiter unter Druck, doch sie kämpften tapfer weiter.

Der FC Mäder bemühte sich um den Anschlusstreffer und wurde in der 83. Minute dafür belohnt. Selcuk Olcum traf zum 1:2 und brachte damit wieder Hoffnung für die Heimfans. Olcum nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von RW Rankweil 1b und verkürzte den Rückstand. Die verbleibenden Minuten des Spiels versprachen Spannung, da der FC Mäder nun alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen.

Doch RW Rankweil 1b bewies seine Klasse und antwortete schnell auf den Treffer der Heimmannschaft. In der 88. Minute stellte Fatih Caliskan den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgte für die Entscheidung. Caliskan zeigte seine Qualität und ließ dem Torhüter des FC Mäder erneut keine Chance. Mit diesem Treffer war das Spiel entschieden, und die Gäste konnten sich über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg freuen.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem 3:1-Erfolg für RW Rankweil 1b.

2. Landesklasse: Mäder : RW Rankweil 1b - 1:3 (0:1)

88 Fatih Caliskan 1:3

83 Selcuk Olcum 1:2

51 Furkan Bayraktar 0:2

27 Mohamed Mulham Sayadi 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.