Höchst II erkämpft Remis gegen Krumbach!

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 00:54

Dramatisches Duell in der 8. Runde der 2. Landesklasse. Dem blum FC Höchst II gelang im Finish gegen den Klimatechnik Sparber FC Krumbach das 2:2. Krumbach hat mit diesem Remis den Kontakt zur Tabellenspitze etwas verloren. Neu ganz oben stehen die Altenstadt Juniors nach einem 3:1 im absoluten Spitzenspiel gegen den FC Rotenberg II, wodurch Rotenberg die Tabellenführung abgeben muss.

Wäre wieder Zeit für einen Sieg!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Auf sehr schwer bespielbaren Untergrund versuchten beide Teams Fußball zu spielen, so gut es möglich war. Nach einem schönen Zuspiel in die Tiefe konnte sich Marleku Niki durchsetzen und erzielte das 1 zu 0. Leider konnte der FC-Krumbach bereits acht Minuten später ausgleichen. Noch vor der Halbzeit konnte der FC-Krumbach das Spiel drehen und das 1:2 erzielen.

In der zweiten Halbzeit versuchte meine Mannschaft alles, um doch noch die Niederlage abzuwehren. Als wir dann zwanzig Minuten vor Schluss unsere Taktik auf volle Offensive umstellten, gelang uns in der 89 Spielminute der hochverdiente Ausgleich durch Felix Staudacher. In der 93. Spielminute hatten wir dann sogar den Matchball auf dem Fuß, doch in letzter Sekunde konnte ein Verteidiger dies noch verhindern. So blieb es beim gerechten Unentschieden. Großes Lob an mein Team, das läuferisch und kämpferisch alles rein geworfen hat. Jetzt wäre es aber wieder mal an der Zeit, das wir einen Sieg einfahren!“

2. Landesklasse: Höchst 1b : FC Krumbach - 2:2 (1:2)

90 Felix Staudacher 2:2

36 Tobias Wetz 1:2

24 Nico Linder 1:1

13 Nikolas Marleku 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.