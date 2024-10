Altenstadt Juniors mit toller Vorstellung in Hard!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 00:55

In der 9. Runde der 2. Landesklasse (V) zeigten die TSV Altenstadt Juniors eine beeindruckende Leistung gegen Hard 1b und sicherten sich mit einem klaren 5:1-Sieg die drei Punkte. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen von Anfang an und ließen den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Bereits zur Halbzeit lagen die Altenstadt Juniors mit 2:0 in Führung, ehe sie in der zweiten Halbzeit noch einmal deutlich nachlegten. Hard 1b konnte lediglich einen Ehrentreffer erzielen, während die Gäste ihre Dominanz mit weiteren Treffern untermauerten.

Frühe Führung für die Altenstadt Juniors

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die TSV Altenstadt Juniors. Bereits in der 8. Minute brachte Luis Breuss die Gäste in Führung, als er einen gut platzierten Schuss im Tor von Hard 1b unterbringen konnte. Hard 1b schien von diesem frühen Rückstand überrascht und fand zunächst keine Antwort auf das aggressive Pressing der Gäste.

Die Dominanz der TSV Altenstadt Juniors setzte sich fort, und in der 13. Minute war es Rahman Alici, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Er nutzte eine defensive Unachtsamkeit der Gastgeber und traf souverän ins Netz. Hard 1b hatte Mühe, sich zu sortieren und gefährliche Aktionen in der Offensive zu initiieren. Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung für die Gäste, während Hard 1b nach Antworten suchte.

Gäste lassen nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte, mit einer druckvollen Vorstellung der TSV Altenstadt Juniors. In der 48. Minute erzielte Jonas Heinzle das 3:0 und setzte damit ein weiteres Ausrufezeichen. Hard 1b war bemüht, ins Spiel zurückzukommen, doch es schien, als hätten die Gäste das Geschehen unter Kontrolle.

In der 61. Minute erhöhte Anes Emric auf 4:0, was den Widerstand der Heimmannschaft endgültig zu brechen schien. Doch in der 63. Minute gelang Tobias Müller der Ehrentreffer für Hard 1b, der zumindest einen Hoffnungsschimmer am Horizont aufblitzen ließ. Doch die Antwort der Altenstadt Juniors ließ nicht lange auf sich warten.

Nico Gleissner stellte in der 69. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 5:1. Dieses Tor besiegelte den souveränen Sieg der Gäste, die in der Defensive kaum etwas zuließen und offensiv jederzeit gefährlich waren. Hard 1b bemühte sich zwar weiterhin um Schadensbegrenzung, doch am Ende blieb es beim deutlichen Endstand von 1:5.

Mit dieser überzeugenden Vorstellung festigten die TSV Altenstadt Juniors ihre Position in der 2. Landesklasse (V) und zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Hard 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und an der eigenen Defensive arbeiten, um in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

2. Landesklasse: Hard 1b : Altenstadt Juniors - 1:5 (0:2)

69 Nico Gleissner 1:5

63 Tobias Müller 1:4

61 Anes Emric 0:4

48 Jonas Heinzle 0:3

13 Rahman Alici 0:2

8 Luis Breuss 0:1

