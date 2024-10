Drei Treffer von Robert Blum für Höchst II in Lauterach!

Details Dienstag, 08. Oktober 2024 01:36

Einen klaren 4:0 Erfolg konnte der blum Fc Höchst II in der 9. Runde der 2. Landesklasse beim intemann FC Lauterach II erringen. Höchst verbessert sich damit auf Tabellenplatz sechs. Leader Altenstadt Juniors konnten mit einem 5:1 in Hard die Tabellenführung ausbauen, da Verfolger Rotenberg II in Rankweil über ein 2:2 nicht hinauskam.

Blum FC Höchst 1b mit frühem Führungstreffer

Von Beginn an zeigten die Gäste aus Höchst ihre Entschlossenheit. Bereits in der 16. Spielminute gelang Robert Blum der erste Treffer des Spiels. Mit diesem Tor setzte er früh ein Zeichen und verschaffte seiner Mannschaft einen wichtigen Vorteil. Der FC Lauterach 1b versuchte, ins Spiel zu finden und den Rückstand auszugleichen, doch die Defensive der Gäste erwies sich als stabil und schwer zu überwinden.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Robert Blum in der 45. Minute auf 0:2. Mit einem weiteren präzisen Abschluss zeigte er seine Torjägerqualitäten und brachte sein Team in eine komfortable Position. Der FC Lauterach 1b musste nun in der zweiten Halbzeit mit noch mehr Einsatz agieren, um das Blatt zu wenden. Doch die Hoffnungen auf eine Aufholjagd wurden durch eine disziplinarische Maßnahme empfindlich getroffen.

Zweite Halbzeit: Gelb-Rote Karte und Höchst dominiert weiter

In der 60. Spielminute erhielt Kerem Mihden vom FC Lauterach 1b die Gelb-Rote Karte, was die Bemühungen seines Teams erheblich erschwerte. Mit einem Mann weniger auf dem Feld wurde es für die Gastgeber zunehmend schwerer, gegen die spielstarken Gäste zu bestehen. Blum FC Höchst 1b nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und setzte ihren Offensivdrang fort.

Nikolas Marleku erhöhte nur vier Minuten später, in der 54. Minute, auf 0:3. Dieses Tor war ein weiterer Rückschlag für die Gastgeber und machte deutlich, dass die Höchster an diesem Tag unaufhaltsam waren. Mit klugem Spielaufbau und gezielten Angriffen ließen sie den FC Lauterach 1b kaum zur Entfaltung kommen.

Den Schlusspunkt setzte erneut Robert Blum in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends, was den Endstand von 0:4 besiegelte. Blum krönte seine überragende Leistung und bestätigte seine Rolle als Schlüsselspieler der Partie. Der FC Lauterach 1b fand bis zum Schlusspfiff keine Antwort mehr auf das druckvolle Spiel der Gäste und musste sich schließlich klar geschlagen geben.

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst 1b: „Unser Team erwischte am Samstag einen Supertag und lieferte ein tolles Fußballspiel. Durch eine kompakte Mannschaftsleistung gerade gegen den Ball und einem groß aufspielenden Robert Blum, der drei Treffer erzielen konnte, gingen wir als verdienter Sieger vom Platz. Herzlichen Dank an unser Team für ein sehr attraktives Spiel!“

2. Landesklasse: Lauterach 1b : Höchst 1b - 0:4 (0:2)

62 Robert Blum 0:4

54 Nikolas Marleku 0:3

45 Robert Blum 0:2

16 Robert Blum 0:1

