Spannendes Duell gegen Röthis II endet mit knapper Niederlage für Krumbach

Details Montag, 07. Oktober 2024 01:37

In einem aufregenden Spiel der 9. Runde der 2. Landesklasse traf der FC Krumbach auf die zweite Mannschaft des SC Röthis. Die Partie war von Anfang an voller Intensität und bot den Zuschauern sieben Tore sowie dramatische Wendungen. Am Ende konnte sich der SC Röthis 1b knapp mit 4:3 durchsetzen, nachdem sie in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielten. Beide Mannschaften zeigten einen starken Willen zum Sieg, doch letztlich mussten sich die Gastgeber knapp geschlagen geben.

Schwieriges Spiel wurde sehr unglücklich in der Nachspielzeit verloren

Theresa Wetz, Obfrau FC Krumbach: "Leider musste unsere Mannschaft bereits nach 4 Minuten einen 0:1 Rückstand hinnehmen. In der 24. Minute konnte unsere Nr. 7., Nico Linder das 1:1 erzielen. Quasi mit dem Halbzeitpfiff erzielte Keskin Ridvan die 2:1 Führung. Wieder gleich nach dem Anpfiff eine unglückliche Aktion und ein Eigentor zum 2:2. In der 71. Minute der erneute Rückstand und das 2:3 für Röthis. Nach einem Foul an Ridvan Keskin konnte Pilgram Andre durch einen Foulelfmeter das 3:3 erzielen. Danach drückte unsere Mannschaft auf den Siegestreffer und hatte auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Und wie es meistens kommt, der, der dir Chancen nicht macht, bekommt das Gegentor. In der 94. Minute konnte Brunn Sebastian einen Weitschuss nur kurz abwehren und Röthis erzielte durch einen Abstauber den 3:4 Siegestreffer. Nach dem Treffer erhielt Wetz Tobias wegen Kritik seine zweite Gelbe Karte und musste vom Feld.

Am Ende das dritte Spiel, in dem wir nach der 90. Minute noch einen Treffer hinnehmen mussten. Sehr bittere Erfahrungen, aber jetzt gilt aufstehen Mund abwischen und beim nächsten Spiel besser machen."

2. Landesklasse: FC Krumbach : Röthis 1b - 3:4 (2:1)

94 Harun Mustafa Cavus 3:4

76 Andre Pilgram 3:3

71 Adrian Knünz 2:3

47 Eigentor durch Tobias Wetz 2:2

45 Ridvan Keskin 2:1

24 Nico Linder 1:1

4 Simon Gosch 0:1

