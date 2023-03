FC Höchst II startet in das Fußballjahr 2023

Details Donnerstag, 30. März 2023 15:24

Am 1. April 2023 steht auch in der 3. Landesklasse die erste Runde 2023 an. Die Top-5 können am Ende der Saison in die 2. Landesklasse aufsteigen. Ausgezeichnete Startpositionen dafür haben Leader SC Mühlebach und der blum FC Höchst II. Sie haben immerhin auf Platz sechs vierzehn bzw. zwölf Punkte Puffer. Auch Hard II hat sich sieben Punkte Vorsprung erspielt. Für Mäder und Götzis II wird es aber wohl ziemlich sicher noch eng werden. Nenzing II, Schlins II, BW Feldkirch Juniors und die Admira Dornbirn Juniors könnten noch Druck von unten machen. Heinz Fladenhofer, der Coach des blum FC Höchst II, mit einem Ausblick knapp vor dem Anpfiff in das Jahr 2023.

Möglichst schnell Top-5 Platz fixieren!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Wir haben unsere Vorbereitung schon am 9.1.2023 mit zwei Einheiten pro Woche begonnen. Sechs Testspiele standen auf dem Programm. Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden, die Spieler entwickeln sich gut als Team und wir konnten auch durch die neuen Spieler Elia Kohlreiter, Julius Keck und Dario Stanojevic die Qualität in unserem Team erhöhen. Es ein paar Trainings gedauert, bis wir uns vom Kunstrasen auf Naturrasen umgestellt haben. Unser Ziel in der Rückrunde ist es so schnell wie möglich den Platz unter den ersten fünf Teams zu fixieren, sodass wir dann bis am Ende der Saison locker weiter spielen können. Favoriten auf den Meistertitel sind für mich der SC Mühlebach, FC-Hard und unsere Mannschaft!“

