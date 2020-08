Cagdas Boyraz mit einem Rückblick und Ausblick für die SPG Rankweil/Brederis 1b

Details Donnerstag, 13. August 2020 16:12

Am kommenden Wochenende rollt der Ball auch in der 3. Landesklasse wieder. Bereits am Freitag treffen Mellau 1b und die DSV Juniors aufeinander, für die SPG Rankweil/Brederis 1b geht es am Sonntag, dem 16.8.20 um 14 Uhr los. Heimspiel gegen Götzis 1b und ligaportal.at hat Trainer Cagdas Boyraz zum ausführlichen Interview gebeten.

Rückblick auf die vergangenen drei Monate

Cagdas Boyraz, Co-Trainer SPG Rankweil/Brederis 1b: „Eine wesentliche Änderung gab es bei unserem Namen - jetzt SPG Rankweil/Brederis 1b. Aufgrund der Kooperation mit SK Brederis gibt es es zu den beiden Kampfmannschaften RW Rankweil und SK Brederis eine neu formierte 1c-Mannschaft, die in der 5. Landesklasse antreten wird. Es war eine - für alle Beteiligten - unbekannte Situation und somit musste sich jeder zuerst mit dieser anfreunden bzw. akzeptieren. Vor allem war da Fußball nicht unbedingt an erster Stelle, weil es davor berufliche, gesundheitliche und familiäre Themen zu klären gab. Da wurde allen Spielern, denke ich, erstmal bewusst wie wichtig oder gar unwichtig das schönste Hobby der Welt überhaupt ist. So gut es ging haben die Spieler zuhause selbständig trainiert, wobei es natürlich nicht vergleichbar mit dem normalen Training ist. Wir waren über Whatsapp ständig mit den Spielern in Kontakt und auch im Austausch. Wir konnten auch zwei Videocalls mit der gesamten Mannschaft durchführen!“

Wie verlief der Trainingsstart?

Cagdas Boyraz: „Der Trainingsstart war aufgrund der vorgegebenen Regeln recht holprig und man durfte bzw. konnte vieles nicht wie gewünscht durchführen. Es fehlte bei vielen an Kondition und eigentlich mussten wir viel daran arbeiten die vorher gewohnten Strukturen herzustellen. Außerdem war der Shutdown eigentlich mitten in der Wintervorbereitungsphase weshalb wir quasi ganz neu anfangen mussten!“

Transferbilanz

Atakan Laletepe - Leihe von SC Tisis

Michael Jerbis - SV Satteins

Cagdas Boyraz: „Wir haben aber drei Kaderspieler, die gerade den Wehrdienst angetreten haben und uns somit im kompletten Herbst fehlen! Zudem ist man in einer 1b immer auf die Spieler von der 1. Kampfmannschaft bzw. von der neugegründeten 1c-Mannschaft angewiesen.“

Absolvierte Testspiele

SC Tisis 1b - SPG Rankweil/Brederis 1b 1 :7

TSV Altenstadt 1b - SPG Rankweil/Brederis 1b 1:1

FC Nüziders 1b - SPG Rankweil/Brederis 1b 3:0

SPG Rankweil/Brederis 1b - SPG Rankweil/Brederis 1c 6:4

Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Cagdas Boyraz: „Ich finde es sehr schwierig konkrete Ziele in der jetzigen Situation auszusprechen, aber wir probieren an unsere Leistungen vom letzten Jahr anzuknüpfen und unter die ersten sieben zu kommen. Für uns ist es wichtig nach dieser schwierigen Phase sich als Team zu stärken und zu unserem Spiel zu finden. Außerdem werden wir auch den jungen Spieler von der 1. Kampfmannschaft viel Spielpraxis gewähren. Es gab viele Ups and Downs in unser Vorbereitungsphase, wobei man die ersten paar Spiele abwarten muss, um wirklich zu wissen wo man steht!“

Gibt es verletzte Spieler?

Cagdas Boyraz: „Einer unserer Spieler leidet immer noch an den Folgen seines Kreuzbandrisses und kann noch nicht trainieren und drei Spieler stehen uns wegen dem Wehrdienst im Herbst nicht zur Verfügung!“

Favoriten

Cagdas Boyraz: „Der FC Krumbach wird sich denke ich auch diese Saison den Titel holen und aufsteigen. Ansonsten sind der FC Mäder, SPG Mellau 1b meine weiteren Aufstiegsaspiranten. Klarer Favorit in der österreichischen Bundesliga wie jedes Jahr RB Salzburg.“

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf den Fußball - Amateur- und Profibereich - auswirken?

Cagdas Boyraz: „Vor allem finanziell haben alle Vereine mit der jetzigen Situation zu kämpfen, weil der Spielbetrieb lange ausfiel und man zudem auch auf gewisse Feiern, welche die Vereine finanziell stärken, verzichten muss. Außerdem sind die vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen bei den Spielen sehr schwierig und nur mit vielen Helfern zu bewältigen. Das gilt vor allem für den Amateur-Bereich! Aber ich sehe auch positive Dinge darin, dass z.B. die Vereine mehr Spielern aus den eigenen Reihen eine Chance geben werden bzw. müssen und somit sich das Vereinsleben wieder stärken kann.

Im Profibereich ist es mit den Finanzen ähnlich. Außer den Topvereinen werden viele Vereine damit kämpfen und es wird auch Auswirkungen auf die nächsten Jahre haben. Außerdem werden sich (hoffentlich) auch wieder mal die Ablösesummen nicht mehr im utopischen Rahmen bewegen und man tätigt Transfers zu realistischeren Preisen. In der nächsten Saison rechne ich aufgrund des dichten Spielplans außerdem mit vielen Verletzungen, da es zu vielen Überbelastungen bei den Spielern kommen wird. Dazu kommt, dass ein Fußballspiel ohne Zuschauer sich eigentlich kaum jemand neunzig Minuten anschauen kann. Das Feeling ohne Zuschauer für alle Beteiligten ist nicht das gleiche und einfach nur langweilig :-)“

