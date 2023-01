3. Landesklasse: Goleador Parade Herbst 2022

Details Dienstag, 03. Januar 2023 00:27

Ganz enge Geschichte im Kampf um den Goleador Titel Herbst 2022 in der 3. Landesklasse. Selcuk Olcum von Mäder hat mit siebzehn Volltreffern die Spitzenmarke erzielt, liegt aber in der Effektivität ganz knapp hinter Bilal Gümüs von Höchst II. Damit teilen sich beide den ligaportal.at Goleador-Titel in der 3. Landesklasse. Auf Platz drei Anes Ikanovic von Höchst II vor Oliver Horer von Nenzing II.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Selcuk Olcum Mäder 17 806 1,27 1 2 1,5 1 Bilal Gümüs Höchst II 15 703 1,28 2 1 1,5 3 Anes Ikanovic Höchst II 11 561 1,18 3 3 3 4 Oliver Horer Nenzing II 11 800 0,83 3 5 4 5 Florian Widmann Götzis II 11 1027 0,64 3 6 4,5 6 Thomas Ölz Mühlebach 11 1075 0,61 3 9 6 7 Fabio Brenner Admira Dornbirn Jun. 9 598 0,90 9 4 6,5 8 Patrick Pexa Admira Dornbirn Jun. 10 1007 0,60 7 10 8,5 9 Niklas Purtscher BW Feldkirch jun. 10 1128 0,53 7 13 10 9 Marvin Kohlhaupt Hard II 9 942 0,57 9 11 10 11 Mert Tarim Altenstadt jun. 7 675 0,62 13 8 10,5 12 Nico Blumauer Nenzing II 7 740 0,57 13 11 12 13 Leonardo Berati Hard II 6 567 0,63 18 7 12,5 14 Shawn Eathon Moser Schlins II 7 856 0,49 13 14 13,5 15 Thomas Thurnher Mühlebach 8 1010 0,48 11 17 14 16 S. P. Den Uijl Hard II 7 876 0,48 13 17 15 17 Philipp Amann Mühlebach 8 1044 0,46 11 20 15,5 18 Johannes Mock Schlins II 6 736 0,49 18 14 16 18 Emirhan Karsli Schlins II 6 731 0,49 18 14 16 20 K.E. Kukovec BW Feldkirch jun. 7 1163 0,36 13 23 18 21 Elias Lampacher Schlins II 6 760 0,47 18 19 18,5 22 Niels Kaiser Rankweil II 6 780 0,46 18 20 19 23 Kemal Gül Lauterach 1c 6 828 0,43 18 22 20

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.