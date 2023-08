Lauterach 1c startet in die Meisterschaft der dritten Landesklasse!

Details Freitag, 11. August 2023 00:47

Der Co-Trainer des intemann FC Lauterach 1c, Pascal Erlach, geht von einem vorab schwer einzuschätzenden Verlauf der Meisterschaft 2023/24 der 3. Landesklasse aus. Die Ligareform hat ja in allen Ligen für ein großteils neues Starterfeld gesorgt. Lauterach 1c startet am 13. August 2023 um 13 Uhr auswärts gegen die SPG Göfis/Satteins II in die Punktejagd.

Vorbereitung?

Pascal Erlach, Co-Trainer intemann FC Lauterach 1c: „ Da wir diese Mannschaft erst vor vier Wochen übernommen haben, liegt der Schwerpunkt für uns die richtige Spielformation und die Mannschaftstaktik den Spielern zu vermitteln und unsere jungen Eigenbauspieler für den ersten Schritt im Erwachsenenfußball vorzubereiten!“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Pascal Erlach: „Unser vorrangiges Ziel ist es, mit diesem jungen Kader die Klasse zu halten und so gut es geht in der Liga mitzuspielen. Wir hoffen auch, dass wir den einen oder anderen Spieler so weit bringen, dass er den Sprung in unsere 1b oder sogar in unseren Einserkader schafft.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Pascal Erlach: „Ich für meinen Teil sehe keine Mannschaft als klaren Favoriten. Die Liga wurde aufgrund der gesamten Umstrukturierung ziemlich durchgemischt. Ich denke, es wird einige Überraschungen geben. Die Mannschaften vom ersten bis zum vierten Platz werden wir nach den ersten drei bis vier Spieltagen abschätzen können.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Pascal Erlach: „Mein Tipp: RB Salzburg vor Sturm Graz und Rapid!“

