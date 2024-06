SPG Buch 1c hält Klasse muss sich aber vom Goalgetter und drei Mannschaftsstützen verabschieden!

Details Dienstag, 25. Juni 2024 00:39

Faktisch in letzter Sekunde konnte die SPG SV Buch 1c den Klassenerhalt sichern. In der letzten Runde der 3. Landesklasse 2023/24 gewinnt man das direkte Duell im Kampf gegen den Abstieg beim SC Tisis II mit 2:0. Tisis II, Fussach II, die Nenzing Juniors und Lauterach 1c müssen in die 4. Landesklasse absteigen. Buch 1c muss aber im Sommer den Abgang von Gabriel Gstettner und drei Mannschaftsstützen verkraften.

So verabschiedete sich der FC Buch von den vier Spielern

Nach sechs erfolgreichen Jahren wechselt unser Torgarant Gabriel Gstettner im Sommer zum FC Kennelbach. GG wird sich vorerst für ein Jahr der Eins-Mannschaft anschließen und 2024/25 in der Landesliga auflaufen. Unser Stürmer erzielte für den SV Buch in 122 Pflichtspielen 71 Tore. Gabi, wir wünschen dir viel Erfolg in Kennelbach. Bleib verletzungsfrei und zeig, was du kannst. Wir sehen uns hoffentlich auf ein Comeback wieder!

Leider müssen wir im Sommer drei weitere Spieler verabschieden. Wir sagen Danke zu drei wichtigen Stützen der letzten Jahre. Mathias Wohlgenannt (97 Spiele), Markus Birle (57 Spiele) und Patrick Schaffer (52 Spiele für unsere Kampfmannschaft) hängen ihre Schuhe an den Nagel und sagen ihrer aktiven Zeit Lebewohl. Alle drei waren sowohl spielerisch als auch charakterlich ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Danke für euren Einsatz auf und neben dem Platz. Genießt die Fußballpension und unterstützt uns fortan von der Seitenlinie. (Quelle: SPG Buch fb)

