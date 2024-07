Der Spielplan der 3. Landesklasse steht!

Details Samstag, 06. Juli 2024 00:35

Die erste Runde der 3. Landesklasse 2024/25 bringt ein brisantes Duell der Absteiger zwischen Klostertal und Götzis. Sechs Mannschaften sind neu in der Liga, die Altenstadt Juniors und Göfis/Satteins treten eine Liga höher an. Los geht es am zweiten Augustwochenende 2024/25.

Neu in der Liga

Zwei Aufsteiger kommen aus der 4. Landesklasse. Der FC Lustenau 1c und die Austria Lustenau Juniors werden eine Etage höher starten. Dazu kommen vier Absteiger aus der 2. Landesklasse. Rätia Bludenz, Klostertal, Vandans und Götzis II starten das Projekt möglicher sofortiger Wiederaufstieg.

Nicht mehr in der 3. Landesklasse

Nach oben verabschiedet haben sich der Meister der Saison 2023/24 Altenstadt Juniors und der Vizemeister Göfis Satteins II. Eine Etage tiefer müssen vier Teams. Die Nenzing Juniors, Tisis II, Lauterach 1c und Fussach II starten 2024/25 in der 4. Landesklasse.

Sie bleiben der 3. Landesklasse erhalten

Eine neuerliche Saison in der 3. Landesklasse gibt es für Sulz II, den Admira Dornbirn Juniors, Hatlerdorf II, Buch 1c, Großwalsertal II, Gaissau II, Lochau II und den BW Feldkirch Juniors.

So geht es los!

Die erste Runde der Meisterschaft wird am zweiten Augustwochenende gespielt. Aufsteiger FC Lustenau 1c startet vor den eigenen Fans gegen die Austria Lustenau Juniors – sozusagen ein kleines Derby. Absteiger Rätia Bludenz spielt in Gaissau, Klostertal liefert sich ein Duell der Absteiger in Götzis und Vandans spielt auswärts gegen Großwalsertal. Dazu kommen die Duelle zwischen den BW Feldkirch Juniors und Buch 1c bzw. Lochau II gegen Sulz II.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.