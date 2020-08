Knapper Erfolg der SPG Rankweil/Brederis II gegen Götzis II

Details Donnerstag, 20. August 2020 14:45

Der erste Tabellenführer in der 3. Landesklasse heißt Mäder nach einem 3:0 Erfolg gegen Höchst II. Dan gab es noch vier knappe Erfolge und zwar Mellau II gewann gegen die DSV Juniors mit 3:2, ebenso die SPG Rankweil/Brederis II gegen Vollbad FC Götzis II. Fussach II gewinnt in Krumbach 2:1, ebenso die Altenstadt Juniors gegen die BW Feldkirch Juniors. Für Runde zwei am kommenden Wochenende ergibt sich darauf folgendes Siegerduell – Fussach gegen Altenstadt. Rankweil/Brederis spielt in Dornbirn und Götzis empfängt Krumbach.

Enges Duell zwischen SPG Rankweil/Brederis II und Vollbad FC Götzis II

Müslüm Atav, Trainer SPG Rankweil/Brederis II: „In den ersten zwanzig Minuten waren wir gut im Spiel und konnten in der 24. minute durch Erol Erkan in Führung gehen. Danach hat Götzis das Kommando übernommen und die Gäste haben kurz darauf durch Resul Sentürk zum 1:1 ausgeglichen. Halbzeit 1:1. In der zweiten Hälfte war das Spiel ausgeglichen. Zunächst unsere Führung zum 2:1 in der 49. Minute – abermals Erol Erkan und fünf Minuten später wieder der Ausgleich durch Lukas Eberhardt. Am Schluss waren wir glücklichere Mannschaft, bin aber stolz auf meine Mannschaft, dass sie bis zur Schlussminute alles gegeben hat. In der 80. Minute ist uns der Siegtreffer durch Julian Gassner gelungen. Das erste Spiel ist immer schwer nach einer so langen Pause!“

Bester Spieler SPG Rankweil/Brederis II: Erol Erkan

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten