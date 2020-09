Altenstadt Juniors gewinnen extrem enge Partie gegen Götzis II

Details Freitag, 04. September 2020 01:42

In der 3. Landesklasse ist Fussach II auch in der dritten Runde nicht zu stoppen – der dritte Sieg im dritten Spiel – 3:2 in Mäder. Genau so eng die Partie zwischen den Ender Klima TSV Altenstadt Juniors und dem Vollbad FC Götzis II. Altenstadt dreht ein 1:2 noch in einen 3:2 Erfolg und stößt auf Platz drei der Tabelle vor.

Jeder Ausgang möglich

Norbert Studer, Trainer Ender Klima TSV Altenstadt Juniors: „In den ersten zwnzig Minuten ist es uns gelungen so richtig Druck zu machen. In der 17. Minute konnten wir dann durch Rahman Alici mit 1:0 in Führung gehen. Götzis hat dann aber sofort auf den Ausgleich gedrückt und dieser ist auch in der 24. Minute durch Resul Sentürk gelungen und auch der zweite Treffer der Gäste wäre möglich gewesen. In der 40. Minuten hatten wir dann die Großchance auf das 2:1, den zugesprochenen Strafstoß haben wir aber verschossen. So ging es mit 1:1 in die Pause.

In der zweiten Hälfte hätte das Spiel eigentlich jede Richtung nehmen können – auch die Gäste hatten die Chance auf die Führung. Und in der 49. Minute geht Götzis wirklich mit 2:1 durch Rinor Rexhaj in Führung. Der Ausgleich ist uns dann in der 57. Minute durch Timo Balter gelungen. Timo Balter macht dann auch das entscheidende 3: für mein Team in der 83. Minute. In Summe aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, die Partie hätte aber auch 2:3 ausgehen können.“

Beste Spieler Ender Klima TSV Altenstadt Juniors: Timo Balter, Daniel Köchle

