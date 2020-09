Rankweil/Brederis 1b gewinnt bei FC Mellau 1b

Details Samstag, 05. September 2020 07:24

Für SPG HAWO FC Mellau 1b gab es in der Heimpartie gegen SPG Rankweil/Brederis 1b, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In Minute zehn traf Rankweil/Brederis 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (16.) markierte Erol Erkan wenig später seinen zweiten Treffer (19.). Andreas Rumpler beförderte das Leder zum 1:3 von FC Mellau 1b über die Linie (22.). Das 2:3 der Gastgeber stellte Marco Feurstein sicher (26.). In der 32. Minute erhöhte Marko Galovic auf 4:2 für SPG Rankweil/Brederis 1b. Der Unparteiische beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und Rankweil/Brederis 1b eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte SPG Rankweil/Brederis 1b drei Punkte für das Klassement.

Wann bekommt SPG HAWO FC Mellau 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Rankweil/Brederis 1b gerät man immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte SPG HAWO FC Mellau 1b bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.

Bei SPG Rankweil/Brederis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Trotz des Sieges bleibt Rankweil/Brederis 1b auf Platz zwei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Rankweil/Brederis 1b.

3. Landesklasse: SPG HAWO FC Mellau 1b – SPG Rankweil/Brederis 1b, 2:4 (2:4)

10 1:0 Deniz Erkan

16 2:0 Erol Erkan

19 3:0 Erol Erkan

22 3:1 Andreas Rumpler

26 3:2 Marco Feurstein

32 4:2 Marko Galovic

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten