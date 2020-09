Wieser trifft in Nachspielzeit – Remis für FC BW Feldkirch Juniors

Details Sonntag, 06. September 2020 07:15

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen FC Renault Malin Sulz 1b. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Michael Meusburger brachte FC Sulz 1b in der vierten Spielminute in Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marcel Winsauer (6.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach 82 Minuten beförderte FC BW Feldkirch Juniors das Leder zum 1:2 ins gegnerische Netz. Nicolas Wieser sicherte den Gastgebern das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Wieser den 2:2-Endstand her (92.). FC Renault Malin Sulz 1b wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Feldkirch Juniors die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors in der Tabelle auf Platz acht.

Mit fünf Zählern aus vier Spielen steht FC Sulz 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Renault Malin Sulz 1b, 2:2 (0:2)

4 0:1 Michael Meusburger

6 0:2 Marcel Winsauer

82 1:2 Andrej Denijel Fujs

92 2:2 Nicolas Wieser

