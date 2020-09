Andergassen schießt Lochau 1b ab

Details Sonntag, 06. September 2020 08:57

SC Fussach 1b zog SV Typico Lochau 1b das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Fussach 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Lochau 1b einen klaren Erfolg.

SC Fussach 1b ging durch Oguzhan Yildiz in der 13. Minute in Führung. In Topform präsentierte sich Markus Andergassen, der einen lupenreinen Hattrick markierte (21./37./43.) und SV Typico Lochau 1b einen schweren Schlag versetzte. Der tonangebende Stil von Fussach 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Andergassen besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für die Gastgeber (72.). Mit dem Spielende fuhr der Ligaprimus einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Lochau 1b klar, dass gegen SC Fussach 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Fussach 1b ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Wann findet SV Typico Lochau 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SC Fussach 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Drei Spiele und noch kein Sieg: SV Typico Lochau 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – SV Typico Lochau 1b, 5:0 (4:0)

13 1:0 Oguzhan Yildiz

21 2:0 Markus Andergassen

37 3:0 Markus Andergassen

43 4:0 Markus Andergassen

72 5:0 Markus Andergassen

