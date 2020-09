SCM Vandans trumpft bei Höchst 1b auf

Details Sonntag, 06. September 2020 11:10

Am Samstag begrüßte blum FC Höchst 1b SC Montafon Vandans. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus.

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. SCM Vandans ging durch Mirza Trembinjcevic in der 25. Minute in Führung. Elia Andrea Kohlreiter traf zum 1:1 zugunsten von Höchst 1b (39.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Marc Andre Patterer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gastgeber. Zur Pause wusste Vandans eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. SC Montafon Vandans führte schließlich das 3:1 herbei (72.). Schlussendlich reklamierte SCM Vandans einen Sieg in der Fremde für sich und wies blum FC Höchst 1b mit 3:1 in die Schranken.

Wann bekommt Höchst 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Vandans gerät man immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte Höchst 1b bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

SC Montafon Vandans bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz.

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – SC Montafon Vandans, 1:3 (1:2)

25 0:1 Mirza Trembinjcevic

39 1:1 Elia Andrea Kohlreiter

44 1:2 Marc Andre Patterer

72 1:3 Patrick Buesch

