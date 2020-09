Klare Sache für FC Götzis 1b

Details Montag, 07. September 2020 07:19

Vollbad FC Götzis 1b holte den ersten Saisonsieg gegen FC Mäder durch einen 6:3-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Götzis 1b wusste zu überraschen.

Das erste Tor des Spiels ging an den Gastgeber. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Mäder: 1:0 für Götzis 1b durch ein Eigentor in der zwölften Minute. Für das 2:0 von Vollbad FC Götzis 1b zeichnete Seydouba Sakho verantwortlich (19.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Adrian March einen weiteren Treffer für FC Götzis 1b. Götzis 1b dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 46. Minute brachte Kerim Dagli das Netz für FC Mäder zum Zappeln. Mit dem 4:1 von Rinor Rexhaj für Vollbad FC Götzis 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Mäder schoss in der 54. Minute das Tor zum 2:4. In der 75. Spielminute setzte sich Götzis 1b erneut durch und erzielte das vorentscheidende 5:2. Für das 6:2 von Vollbad FC Götzis 1b sorgte Sakho, der in Minute 76 zur Stelle war. Dominik Lang witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:6 für FC Mäder ein (86.). Insgesamt reklamierte FC Götzis 1b gegen die Gäste einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Bei Götzis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Für Vollbad FC Götzis 1b ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

Die Abwehrprobleme von Mäder bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In dieser Saison sammelte Mäder bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Mäder, 6:3 (3:0)

12 1:0 Eigentor durch Lukas Achmueller

19 2:0 Seydouba Sakho

45 3:0 Adrian March

46 3:1 Kerim Dagli

51 4:1 Rinor Rexhaj

54 4:2 David Klammer

75 5:2 Resul Sentuerk

76 6:2 Seydouba Sakho

86 6:3 Dominik Lang

