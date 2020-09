Dornbirner SV Juniors triumphiert

Details Montag, 07. September 2020 09:34

TSV Altenstadt 1b konnte Hella Dornbirner SV Juniors nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Dornbirner SV Juniors den maximalen Ertrag.

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Daniel Nachbaur verantwortlich (13.). In der 21. Minute erhöhte Marco Trost auf 2:0 für HELLA DSV Juniors. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Marwan Moubarak aufseiten von Hella Dornbirner SV Juniors das 3:0 (42.). Der tonangebende Stil von Dornbirner SV Juniors spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mikail Genc gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für HELLA DSV Juniors (90.). Am Ende kam Hella Dornbirner SV Juniors gegen Altenstadt 1b zu einem verdienten Sieg.

Dornbirner SV Juniors macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen steht TSV Altenstadt 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

3. Landesklasse: Hella Dornbirner SV Juniors – TSV Altenstadt 1b, 4:0 (3:0)

13 1:0 Daniel Nachbaur

21 2:0 Marco Trost

42 3:0 Marwan Moubarak

90 4:0 Mikail Genc

