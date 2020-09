FC Krumbach 1b macht einen Satz nach vorne

Details Mittwoch, 09. September 2020 07:23

SPG HAWO FC Mellau 1b konnte FC Krumbach 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Krumbach 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Patrick Dorner brachte FC Mellau 1b per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 52. und 58. Minute vollstreckte. Sem Kloser baute den Vorsprung von Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b in der 68. Minute aus. Erneut traf die Heimmannschaft und stellte den Spielstand damit auf 4:0 (82.). Am Ende kam FC Krumbach 1b gegen SPG HAWO FC Mellau 1b zu einem verdienten Sieg.

Krumbach 1b macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei. Mit zwölf geschossenen Toren gehört Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b offensiv zur Crème de la Crème der 3. Landesklasse. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FC Krumbach 1b bei.

Wann bekommt FC Mellau 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Krumbach 1b gerät man immer weiter in die Bredouille. Im Sturm von SPG HAWO FC Mellau 1b stimmt es ganz und gar nicht: Fünf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Für Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben.

3. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b – SPG HAWO FC Mellau 1b, 4:0 (0:0)

52 1:0 Patrick Dorner

58 2:0 Patrick Dorner

68 3:0 Sem Kloser

82 4:0 Simon Poell

