SCM Vandans bleibt verlustpunktfrei

Für die Gäste gab es in der Auswärtspartie gegen SCM Vandans nichts zu holen. SPG Rankweil/Brederis 1b verlor mit 1:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Patrick Roos brachte Vandans in der achten Minute nach vorn. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Marc Andre Patterer auf Seiten der Gastgeber das 2:0 (40.). Mit der Führung für SC Montafon Vandans ging es in die Kabine. Kurz vor Ultimo war noch Erol Erkan zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Rankweil/Brederis 1b verantwortlich (85.). Schließlich sprang für SCM Vandans gegen SPG Rankweil/Brederis 1b ein Dreier heraus.

Der Defensivverbund von Vandans ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zwei kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. SC Montafon Vandans setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon drei Siege auf dem Konto.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von Rankweil/Brederis 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

SPG Rankweil/Brederis 1b holte auswärts bisher nur drei Zähler. SCM Vandans belegt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den dritten Platz der Tabelle.

3. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SPG Rankweil/Brederis 1b, 2:1 (2:0)

8 1:0 Patrick Roos

40 2:0 Marc Andre Patterer

85 2:1 Erol Erkan

