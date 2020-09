Nächste Pleite für Mäder

Details Donnerstag, 10. September 2020 09:06

Mit 2:5 verlor Mäder am vergangenen Mittwoch zu Hause deutlich gegen Dornbirner SV Juniors. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Hella Dornbirner SV Juniors heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Mäder zur frühen Führung (6.). Blago Maric-Pranjic nutzte die Chance für HELLA DSV Juniors und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. David Klammer versenkte die Kugel zum 2:1 (49.). Fabian Bachmann trug sich in der 66. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der Treffer zum 3:2 sicherte Hella Dornbirner SV Juniors nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Maric-Pranjic in diesem Spiel (67.). Dornbirner SV Juniors legte in der 88. Minute zum 5:2 nach. Schlussendlich reklamierte HELLA DSV Juniors einen Sieg in der Fremde für sich und wies Mäder in die Schranken.

FC Mäder muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Hella Dornbirner SV Juniors – Mäder bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 17 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Mäder in dieser Saison.

Dornbirner SV Juniors holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach fünf absolvierten Spielen stockte HELLA DSV Juniors sein Punktekonto bereits auf zehn Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Mit beeindruckenden 19 Treffern stellt Hella Dornbirner SV Juniors den besten Angriff der 3. Landesklasse. Die bisherige Spielzeit von Dornbirner SV Juniors ist weiter von Erfolg gekrönt. HELLA DSV Juniors verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

FC Mäder steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Hella Dornbirner SV Juniors mit aktuell zehn Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

3. Landesklasse: FC Mäder – Hella Dornbirner SV Juniors, 2:5 (1:1)

6 1:0 Fatih Oezer

30 1:1 Blago Maric-Pranjic

49 2:1 David Klammer

66 2:2 Fabian Bachmann

67 2:3 Blago Maric-Pranjic

81 2:4 Fabian Wagner

88 2:5 Kerem Kabal

