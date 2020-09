Altenstadt 1b feiert ersten Auswärtssieg

Details Mittwoch, 16. September 2020 07:22

TSV Altenstadt 1b kam gegen SPG HAWO FC Mellau 1b zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TSV Altenstadt 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Ez Aldin Morthada brachte Altenstadt 1b in der 20. Spielminute in Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Timo Balter das 2:0 für den Gast (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von TSV Altenstadt 1b ließ Balter in der 49. Minute anwachsen. Lukas Walser besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Altenstadt 1b (73.). Unter dem Strich nahm TSV Altenstadt 1b bei FC Mellau 1b einen Auswärtssieg mit.

SPG HAWO FC Mellau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Wann bekommt FC Mellau 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Altenstadt 1b gerät man immer weiter in die Bredouille. Wo bei SPG HAWO FC Mellau 1b der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte SPG HAWO FC Mellau 1b bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

TSV Altenstadt 1b holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der Sieg über FC Mellau 1b, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Altenstadt 1b von Höherem träumen. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Altenstadt 1b.

3. Landesklasse: SPG HAWO FC Mellau 1b – TSV Altenstadt 1b, 0:4 (0:2)

20 0:1 Ez Aldin Morthada

44 0:2 Timo Balter

49 0:3 Timo Balter

73 0:4 Lukas Walser

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten