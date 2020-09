Abwärtstrend bei FC Götzis 1b

Details Mittwoch, 16. September 2020 09:24

FC Sulz 1b kam gegen Götzis 1b zu einem klaren 5:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Renault Malin Sulz 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Seydouba Sakho brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Das 1:1 von FC Renault Malin Sulz 1b stellte Pascal Kremmel sicher (23.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Emanuel Dornauer das 2:1 nach (41.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins bekam FC Sulz 1b einen Elfmeter zugesprochen, den Dominik Klien zum 3:1 verwandelte (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 4:1 von FC Renault Malin Sulz 1b sorgte Dornauer, der in Minute 71 zur Stelle war. FC Sulz 1b baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Renault Malin Sulz 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Vollbad FC Götzis 1b.

FC Götzis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber haben bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 18 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Götzis 1b in dieser Saison. Nur einmal ging Vollbad FC Götzis 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FC Sulz 1b bei. FC Renault Malin Sulz 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Sulz 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC Götzis 1b ab und nimmt nun mit acht Punkten den sechsten Rang ein, während Götzis 1b weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

3. Landesklasse: Vollbad FC Götzis 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 1:5 (1:3)

15 1:0 Seydouba Sakho

23 1:1 Pascal Kremmel

41 1:2 Emanuel Dornauer

43 1:3 Eigentor durch Dominik Klien

71 1:4 Emanuel Dornauer

92 1:5 Benjamin Egger

