SCM Vandans bleibt verlustpunktfrei

Details Mittwoch, 16. September 2020 11:05

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors konnte SC Montafon Vandans nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. SCM Vandans erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Tabellenprimus ging in Minute sieben in Front. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Fritz (8.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 55. Minute mit SC Montafon Vandans einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Fritz für SCM Vandans war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Ramin Mohammadi erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für FC BW Feldkirch Juniors. Letztlich fuhr Vandans einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Für Feldkirch Juniors gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit sieben Zählern aus fünf Spielen steht das Heimteam momentan im Mittelfeld der Tabelle. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors bei.

SC Montafon Vandans ist auswärts noch ohne Punktverlust. Die errungenen drei Zähler gingen für SCM Vandans einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Prunkstück von Vandans ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Vandans setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon vier Siege auf dem Konto.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SC Montafon Vandans, 1:4 (0:2)

7 0:1 Christian Gassner

8 0:2 Dominik Fritz

55 0:3 Patrick Buesch

57 0:4 Dominik Fritz

68 1:4 Ramin Mohammadi

