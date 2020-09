FC Krumbach 1b gut in Form

Details Mittwoch, 16. September 2020 13:26

SPG Rankweil/Brederis 1b und FC Krumbach 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Krumbach 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Für das erste Tor sorgte Christian Brunn. In der 19. Minute traf der Spieler von Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b ins Schwarze. Pascal Peter beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (21.). Sem Kloser baute den Vorsprung von FC Krumbach 1b in der 23. Minute aus. Krumbach 1b dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Der vierte Streich von Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b war Patrick Dorner vorbehalten (56.). Für das 1:4 von Rankweil/Brederis 1b zeichnete Emin Topal verantwortlich (65.). In der 73. Minute brachte David Pirker das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte Rankweil/Brederis 1b noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam SPG Rankweil/Brederis 1b am Ende nicht mehr.

SPG Rankweil/Brederis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte SPG Rankweil/Brederis 1b bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von Rankweil/Brederis 1b bleibt angespannt. Gegen FC Krumbach 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Offensive von Krumbach 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SPG Rankweil/Brederis 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 16-mal schlugen die Angreifer von Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Krumbach 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Krumbach 1b drei Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

FC Krumbach 1b setzte sich mit diesem Sieg von Rankweil/Brederis 1b ab und belegt nun mit zehn Punkten den vierten Rang, während SPG Rankweil/Brederis 1b weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

3. Landesklasse: SPG Rankweil/Brederis 1b – Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b, 3:4 (0:3)

19 0:1 Christian Brunn

21 0:2 Pascal Peter

23 0:3 Sem Kloser

56 0:4 Patrick Dorner

65 1:4 Emin Topal

73 2:4 David Pirker

92 3:4 Emin Topal

