SCM Vandans holt Big Points

Das Auswärtsspiel von Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b endete erfolglos. Gegen SC Montafon Vandans gab es nichts zu holen. Die Heimmannschaft gewann die Partie mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SCM Vandans die Nase vorn.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Yannick Duchscherer brachte Vandans in der 24. Minute in Front. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Christian Brunn das 1:1 für FC Krumbach 1b (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 46. Minute brachte Pascal Nussbaumer den Ball im Netz von SC Montafon Vandans unter. Aus der Ruhe ließ sich SCM Vandans nicht bringen. Duchscherer erzielte wenig später den Ausgleich (47.). Dass Vandans in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Fritz, der in der 81. Minute zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Andre Schwarzhans, der das 4:2 aus Sicht von SC Montafon Vandans perfekt machte (88.). Schließlich strich SCM Vandans die Optimalausbeute gegen Krumbach 1b ein.

Mit 15 Punkten aus fünf Partien ist Vandans noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von SC Montafon Vandans funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 18-mal zu. SC Montafon Vandans setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Mit zehn Zählern aus sechs Spielen steht Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b momentan im Mittelfeld der Tabelle. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. FC Krumbach 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

3. Landesklasse: SC Montafon Vandans – Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b, 4:2 (1:1)

24 Yannick Duchscherer 1:0

41 Christian Brunn 1:1

46 Pascal Nussbaumer 1:2

47 Yannick Duchscherer 2:2

81 Dominik Fritz 3:2

88 Andre Schwarzhans 4:2

