Negativserie bei FC BW Feldkirch Juniors

Details Montag, 21. September 2020 07:09

Für FC BW Feldkirch Juniors gab es in der Partie gegen Fussach 1b, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. SC Fussach 1b hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Fussach 1b ging in der 52. Minute in Front. Oguzhan Yildiz traf zum 2:0 zugunsten des Ligaprimus (66.). Für das 3:0 des Gasts sorgte Markus Andergassen, der in Minute 71 zur Stelle war. Das 1:3 von Feldkirch Juniors bejubelte Lucas Viegas Soares (79.). Am Ende verbuchte SC Fussach 1b gegen die Gastgeber einen Sieg.

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors führt mit sieben Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die bisherige Saisonbilanz von FC BW Feldkirch Juniors bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Der Defensivverbund von Fussach 1b ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst fünf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. SC Fussach 1b ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche.

In Fahrt ist Feldkirch Juniors aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Fussach 1b dagegen läuft es mit momentan 19 Zählern wie am Schnürchen.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – SC Fussach 1b, 1:3 (0:0)

52 Constantin-Daniel Sándulescu 0:1

66 Oguzhan Yildiz 0:2

71 Markus Andergassen 0:3

79 Lucas Viegas Soares 1:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten