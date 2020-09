Knappe Niederlagen von Rankweil/Brederis II gegen die Altenstadt Juniors und von Höchst II gegen Götzis II

Details Donnerstag, 24. September 2020 12:40

In der 3. Landesklasse kommt der blum FC Höchst II und die SPG Rankweil/Brederis II nicht so recht vom Tabellenende weg, In der 7. Runde gab es knappe Niederlagen zuhause gegen Vollbad FC Götzis II bzw. auswärts bei den Ender Klima TSV Altenstadt Juniors. In der kommenden Runde kommt es am 26.9.20 um 13:45 Uhr zum Gipfeltreffen – Tabellenführer Fussach II empfängt die Nummer zwei Vandans. Vandans liegt vier Punkte zurück, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen als Fussach.

Zwei Lattentreffer

Müslüm Atav, Trainer SPG Rankweil/Brederis II: „Das Spiel selbst war ausgeglichen - beide Mannschaften haben viele Torchancen gehabt. Momenten haben wir das Glück nicht - zwei Lattentreffer, aber meine Jungs sind auf gutem weg. Wir sind eine sehr junge Mannschaft und das merkt man natürlich. Altenstadt ist in der 10. Minute durch Nico Gleissner in Führung gegangen, wir haben in Minute 40 durch Thimon Fessler ausgeglichen. In der 75. Minute der Siegtreffer für Altenstadt durch Daniel Köchle.“

Beste Spieler SPG Rankweil/Brederis II: Gale Galovic und Michael Jebic

Problem Tore schießen

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „In einem nicht gerade berauschenden Spiel ging der Gegner verdient als Sieger nach neunzig Minuten vom Platz. Unser Torhüter Meier Timo, der überragend agiert hat, bewahrte uns schon vor der Halbzeit vor einem Rückstand. In der zweiten Halbzeit nach dem 0:1 durch Seydouba Sakho per Strafstoß versuchte meine Mannschaft alles um die Niederlage zu verhindern, doch leider haben wir mit dem Tore schießen momentan Probleme. Wir hoffen, dass sich diese Situation bald ändert!“

