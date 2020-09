Fussach 1b siegt im Spitzenspiel

Details Sonntag, 27. September 2020 07:20

Die gute Serie von SC Montafon Vandans seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen SC Fussach 1b mit 1:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Fussach 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für das erste Tor sorgte Markus Andergassen. In der 49. Minute traf der Spieler von SC Fussach 1b ins Schwarze. In der 82. Minute erhöhte Gregor Sulzbacher auf 2:0 für den Tabellenführer. In der 84. Minute erzielte SCM Vandans das 1:2. Das 3:1 ließ Fussach 1b zum dritten Mal im Match jubeln (89.). Schließlich strich SC Fussach 1b die Optimalausbeute gegen Vandans ein.

Der Defensivverbund von Fussach 1b ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sechs kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Fussach 1b ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für SC Fussach 1b, was 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Tabelle liegt SC Montafon Vandans nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – SC Montafon Vandans, 3:1 (0:0)

49 Markus Andergassen 1:0

82 Gregor Sulzbacher 2:0

84 Kevin Koeb 2:1

89 Constantin-Daniel Sándulescu 3:1

