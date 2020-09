Dornbirner SV Juniors baut Serie aus

Details Sonntag, 27. September 2020 09:45

Dornbirner SV Juniors hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und blum FC Höchst 1b das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für HELLA DSV Juniors. Hella Dornbirner SV Juniors erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Fabian Kirchmair brachte sein Team in der 33. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für Dornbirner SV Juniors ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Fabian Wagner erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 62 Minuten auf 2:0. In Minute 67 bejubelte Höchst 1b das 1:2. Blago Maric-Pranjic beförderte das Leder zum 3:1 von HELLA DSV Juniors in die Maschen (70.). Der vierte Streich von Hella Dornbirner SV Juniors war Fabian Bachmann vorbehalten (83.). Ethem Karaca gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Dornbirner SV Juniors (85.). Letztlich feierte HELLA DSV Juniors gegen blum FC Höchst 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Hella Dornbirner SV Juniors präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Dornbirner SV Juniors. Mit dem Sieg knüpfte Hella Dornbirner SV Juniors an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert HELLA DSV Juniors vier Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Dornbirner SV Juniors ungeschlagen ist.

Höchst 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Der Angriff ist bei blum FC Höchst 1b die Problemzone. Nur elf Treffer erzielte Höchst 1b bislang. Blum FC Höchst 1b musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Höchst 1b insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang blum FC Höchst 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte HELLA DSV Juniors sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Hella Dornbirner SV Juniors – Höchst 1b bleibt weiter unten drin.

3. Landesklasse: Hella Dornbirner SV Juniors – blum FC Höchst 1b, 5:1 (1:0)

33 Fabian Kirchmair 1:0

62 Fabian Wagner 2:0

67 Enes Kocabay 2:1

70 Blago Maric-Pranjic 3:1

83 Fabian Bachmann 4:1

85 Ethem Karaca 5:1

