Goalie der SPG Rankweil/Brederis II hält gegen Mäder drei Punkte fest

Details Donnerstag, 01. Oktober 2020 13:21

Fussach II holt in der 3. Landesklasse den siebenten Dreier im achten Spiel – 3:1 im Spitzenspiel gegen Vandans und klare Tabellenführung. Auch die SPG Rankweil/Brederis II kann nach langer Durststrecke wieder jubeln – 2:1 gegen den FC Mäder aufgrund einer tollen Torhüterleistung.

Mäder scheitert im Abschluss und am Goalie der Heimelf

Müslüm Atav, Trainer SPG Rankweil/Brederis II: „In den ersten dreißig Minuten war Mäder besser - es könnte schon 3:0 für Mäder stehen können, aber zur Pause stand es 0:0. Hervorragend unser Tormann Justin Jutz. Er hat fünf hundertprozentige Möglichkeiten für Mäder zu Nichte gemacht und auch einen Elfer pariert - Dank ihm haben wir am Ende die drei Punkte geholt. In der zweiten Halbzeit habe ich das 4-4-2 System geändert, dann sind wir gut ins Spiel gekommen. Emin Topal trifft zum 1:0 – ein schönes Tor aus zwanzig Meter gelupft. Ein paar Minuten später bekommen wir gleich das 1:1. Wir haben in Folge fünf hundertprozentige Chancen vergeben. Das zweite Tor für uns fiel dann nach einer Ecke – Kopfball von Erol Erkan. War für uns sehr wichtig - nach drei Niederlagen. Wir haben momentan einen sehr dünnen Kader – vier verletzte Spieler, drei beim Militär, vier Spieler haben wegen Job aufgehört!“