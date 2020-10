Mäder am Boden

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 11:37

Mit 3:7 verlor FC Mäder am vergangenen Samstag deutlich gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b. FC Krumbach 1b hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Krumbach 1b bereits in Front. Patrick Dorner markierte in der zweiten Minute die Führung. Für das 1:1 von Mäder zeichnete Alexandru Gabriel Vochin verantwortlich (11.). Philipp Madlener versenkte die Kugel zum 2:1 (13.). In der 31. Minute erzielte Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b den Ausgleich. Tobias Wetz stellte die Weichen für FC Krumbach 1b auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 3:2 zur Stelle war. Wer glaubte, FC Mäder sei geschockt, irrte. Luca Plesa machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Krumbach 1b brachte den Ball zum 4:3 über die Linie (47.). In der 68. Minute erhöhte Sandro Rossi auf 5:3 für Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b. Wetz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Krumbach 1b (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Krumbach 1b Mäder 7:3.

FC Mäder muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber belegt mit drei Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Die Defensive von Mäder muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte FC Mäder bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Mäder entschied kein einziges der letzten sieben Spiele für sich.

Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem fünften Platz. Offensiv konnte FC Krumbach 1b in der 3. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Krumbach 1b vier Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

3. Landesklasse: FC Mäder – Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b, 3:7 (3:3)

2 Patrick Dorner 0:1

11 Alexandru Gabriel Vochin 1:1

13 Philipp Madlener 2:1

31 Simon Poell 2:2

38 Tobias Wetz 2:3

42 Luca Plesa 3:3

47 Simon Poell 3:4

68 Sandro Rossi 3:5

78 Christian Brunn 3:6

87 Tobias Wetz 3:7