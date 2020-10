Altenstadt 1b gewinnt Spitzenspiel bei SCM Vandans

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 13:36

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das TSV Altenstadt 1b mit 1:0 gegen SC Montafon Vandans gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Nico Gleissner brachte Altenstadt 1b in der 56. Minute in Front. Am Ende punktete TSV Altenstadt 1b dreifach bei SCM Vandans.

Die Situation bei Vandans bleibt angespannt. Gegen Altenstadt 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

TSV Altenstadt 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Gäste sind jetzt mit 15 Zählern punktgleich mit SC Montafon Vandans, platzieren sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 13:12 auf dem vierten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

3. Landesklasse: SC Montafon Vandans – TSV Altenstadt 1b, 0:1 (0:0)

56 Nico Gleissner 0:1