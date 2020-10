Pflichtaufgabe erfüllt

Details Samstag, 10. Oktober 2020 07:06

Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b und SV Typico Lochau 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Lochau 1b eine Niederlage kassierte.

FC Krumbach 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christian Brunn traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Franco Bologna war es, der in der 17. Minute den Ball im Gehäuse des Heimteams unterbrachte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Noah Unterkirchner in der 20. Minute. Krumbach 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. SV Typico Lochau 1b brachte das Netz in Minute 73 für den Ausgleich zum Zappeln. Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b brachte den Ball zum 3:2 über die Linie (80.). Letzten Endes ging FC Krumbach 1b im Duell mit Lochau 1b als Sieger hervor.

Krumbach 1b nimmt mit 16 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b stets gesorgt, mehr Tore als FC Krumbach 1b (28) markierte nämlich niemand in der 3. Landesklasse. Die Saison von Krumbach 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b nun schon fünf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief FC Krumbach 1b konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Typico Lochau 1b klar erkennbar, sodass bereits 34 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Krumbach 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit Lochau 1b im Klassement weiter abrutschte. SV Typico Lochau 1b musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Lochau 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vom Glück verfolgt war SV Typico Lochau 1b in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

3. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b – SV Typico Lochau 1b, 3:2 (2:1)

4 Christian Brunn 1:0

17 Franco Bologna 1:1

20 Noah Unterkirchner 2:1

73 Niels Hehle 2:2

80 Thomas Pluess 3:2