Deutliche Niederlage für FC Krumbach 1b

Details Sonntag, 01. November 2020 08:54

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors spuckte Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b in die Suppe und siegte deutlich mit 4:1. Gegen FC BW Feldkirch Juniors setzte es für FC Krumbach 1b eine ungeahnte Pleite.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Ramin Mohammadi stellte die Weichen für Feldkirch Juniors auf Sieg, als er in Minute 23 mit dem 1:0 zur Stelle war. Danny Dalpra brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gastgebers über die Linie (29.). Den Vorsprung von Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors ließ Mohammadi in der 34. Minute anwachsen. FC BW Feldkirch Juniors gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Sandro Rossi beförderte das Leder zum 1:3 von Krumbach 1b in die Maschen (58.). Lucas Viegas Soares gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Feldkirch Juniors (84.). Schlussendlich verbuchte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

FC BW Feldkirch Juniors schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 14 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sieben. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Feldkirch Juniors derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

FC Krumbach 1b belegt mit 22 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Krumbach 1b bisher sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b, 4:1 (3:0)

23 Ramin Mohammadi 1:0

29 Danny Dalpra 2:0

34 Ramin Mohammadi 3:0

58 Sandro Rossi 3:1

84 Lucas Viegas Soares 4:1