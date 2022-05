Mäder verteidigt Platz zwei – Rankweil/Brederis bezwingt Höchst II

Details Dienstag, 03. Mai 2022 23:08

In der 20. Runde der 3. Landesklasse steht Krumbach in Kürze auch mathematisch vor dem Titelgewinn – 6:0 in Lochau und sechzehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Mäder. Mäder festigt den zweiten Aufstiegsplatz mit einem 6:2 gegen Sulz II. Höchst II nun drei Punkte hinter Mäder, denn Höchst verliert bei Rankweil/Brederis mit 0:3.

Klarer Erfolg von Rankweil/Brederis II gegen Höchst II

Cagdas Boyraz, Trainer SPG Rankweil/Brederis II: „Alles in allem ein klarer und verdienter Sieg für unserer Mannschaft. Gemäß dem Spielverlauf hätten wir vorne unsere Chancen besser ausnützen müssen und unser Torkonto hätte sich sehr darüber gefreut. Ein sehr schöner Weitschusstreffer von Paul Grabher zum 1:0 war der Grundstein für den Sieg und danach haben wir dieses Spiel im Kollektiv für uns entschieden. Bis auf zwei bis drei Torchancen hatte FC Höchst 1b dem Spiel nichts entgegen zu setzen. Wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen meiner jungen Mannschaft. Es war phasenweise ein sehr starkes Spiel.“

Beste Spieler SPG Rankweil/Brederis II: Paul Grabher, Kadir Uzun (Torwart), Amadeus Beiter, Arif Canberi

Mäder mit klarem 6:2 Erfolg gegen Sulz II

Stjepan Erlic, Co-Trainer FC Mäder: „Von der ersten bis zur letzten Minute gab es kein Zweifel daran, wer das Spiel gewinnen würde. Spätestens ab der 11. Minute mit dem Treffer zum 1:0 durch die eingebaute Torgarantie Selcuk Olcum, hatte die junge Mäderer Truppe das Spiel die ganze Zeit fest im Griff.

Highlight des Spiels war der Treffer zum 3:0 durch Mirko Lepir mit einer Direktabnahme aus 30 Metern. Nach einer völlig unnötigen roten Karte von Maxi Seger in der 68. Minute, kam für kurze Zeit der Schlendrian ins Spiel des FC Mäder. Auf den aufweckenden Anschlusstreffer in der 75. Minute zum 4:2 antwortete Mäder postwendend in der 76. - durch wen sonst als Selcuk Olcum. Danach war es nur noch ein Ergebnis nach Hause spielen.“

Beste Spieler FC Mäder: Selcuk Olcum (Mittelstürmer), Alican Akyildiz (Innenverteidigung), Arifcan Baser (zentrales MF)