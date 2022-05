FC BW Feldkirch Juniors unterliegen zuhause Lauterach 1c klar

Details Montag, 09. Mai 2022 11:38

Mit 0:4 verlor Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen FC Lauterach 1c. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Lauterach 1c heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Lauterach 1c hatte das Hinspiel gegen FC BW Feldkirch Juniors mit 2:0 gewonnen.

Adrian Martinovic brachte FC Lauterach 1c in der 13. Minute in Front. Feldkirch Juniors war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 60. Minute erhöhte Simon Riedmann auf 2:0 für Lauterach 1c. Den Vorsprung des Gasts ließ Martinovic in der 65. Minute anwachsen. Eigentlich war Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors schon geschlagen, als Riedmann das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Als der Referee die Begegnung schließlich abpfiff, war die Heimmannschaft vor heimischer Kulisse mit 0:4 geschlagen.

FC BW Feldkirch Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt Feldkirch Juniors den zwölften Platz in der Tabelle ein. Nun musste sich Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für FC BW Feldkirch Juniors nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Trotz des Sieges bleibt FC Lauterach 1c auf Platz sieben. Mit dem Sieg baute FC Lauterach 1c die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Lauterach 1c elf Siege, ein Remis und kassierte erst neun Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Feldkirch Juniors ist Lauterach 1c weiter im Aufwind.

Als Nächstes steht für Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (00:00 Uhr) geht es gegen SPG Rankweil/Brederis 1b. FC Lauterach 1c empfängt parallel ERNE FC Schlins 1b.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – FC Lauterach 1c, 0:4 (0:1)

70 Simon Riedmann 0:4

65 Adrian Martinovic 0:3

60 Simon Riedmann 0:2

13 Adrian Martinovic 0:1