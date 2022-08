Details Sonntag, 07. August 2022 07:08

Zum Ligaauftakt kam FC Lauterach 1c gegen SC Fussach 1b zu einem 2:1.

42 Zuschauer verfolgten das 1:0 von Lauterach 1c in der 13. Minute. In der 21. Minute brachte Luca Kinzel den Ball im Netz des Gasts unter. FC Lauterach 1c stellte mit dem 2:1 in der 31. Minute die Weichen auf Sieg. Obwohl Lauterach 1c nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Fussach 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – FC Lauterach 1c, 1:2 (1:2)

31 Leon Subasic 1:2

21 Luca Kinzel 1:1

13 Ali Eyuep 0:1