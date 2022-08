Auftakt-Spektakel findet keinen Sieger

Details Montag, 08. August 2022 07:21

Zum Saisonstart boten FC Mäder und Vollbad FC Götzis 1b den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 5:5.

Das 1:0 in der ersten Minute brachte Mäder vermeintlich auf die Siegerstraße. FC Götzis 1b zeigte sich wenig beeindruckt. In der vierten Minute schlug Florian Widmann mit dem Ausgleich zurück. Lukas Ponudic brachte dem Gast nach sieben Minuten die 2:1-Führung. In Minute 24 hatte FC Mäder den Ausgleich parat. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Alican Akyildiz beförderte das Leder zum 3:2 von Mäder in die Maschen (48.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Widmann den Ausgleich (52.). Nur vier Minuten später erzielte FC Mäder die 4:3-Führung. Der Gastgeber schoss in der 57. Minute das Tor zum 5:3. Durchsetzungsstark zeigte sich Götzis 1b, als Adesola Adeleye (72.) und Widmann (76.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mäder ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit Vollbad FC Götzis 1b.

3. Landesklasse: FC Mäder – Vollbad FC Götzis 1b, 5:5 (3:2)

76 Florian Widmann 5:5

72 Adesola Adeleye 5:4

57 Martin Hofer 5:3

56 Onur Sicakbay 4:3

52 Florian Widmann 3:3

48 Alican Akyildiz 3:2

24 Ali Bayraktar 2:2

7 Lukas Ponudic 1:2

4 Florian Widmann 1:1

1 Onur Sicakbay 1:0