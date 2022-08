Siege für die Altenstadt Juniors, Rankweil II und Hard II

Details Montag, 08. August 2022 18:25

Auftakt der Meisterschaft in der 3. Landesklasse am ersten Augustwochenende 2022. Der erste Tabellenführer heißt Mühlebach – ein 3:0 gegen den Erne FC Schlins II. 2:0 Siege können RW Rankweil II beim blum FC Höchst II und die Ender Klima TSV Altenstadt Juniors gegen die SC Admira Dornbirn Juniors einfahren. 1:0 gewinnt der FC Hard II gegen die Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors.

Coach der Admira Juniors: „Großes Potential im Team!“

Rupert Schuster, Trainer SC Admira Dornbirn Juniors: „Die ersten zehn Minuten wurden von beiden Mannschaften auf gegenseitig kennenlernen gespielt - mit viel Vorsicht! Dann hatten wir die ersten vierzig Minuten das Spiel im Griff und vier hundertprozentige Chancen, die wir nicht gemacht haben Altenstadt ist durch einen Konter - kurz vor Halbzeit - dann in Führung gegangen - Torschütze war Lucca Oberhöller. Danach gab es in der 2 Halbzeit einen offenen Schlagabtausch. Das 2:0 für Altenstadt aus einem Freistoß von Damiano Baeli. Meine Jungs hätten das Spiel in Halbzeit eins entscheiden können, aber dafür dass sieben Nachwuchsspieler gespielt haben, war es sehr gut. Vier davon haben das erste Mal in einer Kampfmannschaft gespielt. Wir sind eigentlich eine komplett neue Mannschaft, da der Kern acht Spieler von der 2. Landesklasse weg sind und sechs U16 Spieler dazu gekommen sind. Die Jungs haben großes Potenzial und müssen sich erst ans Tempo und kämpferisch an die 3. Landesklasse gewöhnen!“

Doppelschlag von Niels Kaiser für Rankweil II gegen Höchst II

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Wir hatten über neunzig Minuten mehr Spielanteile, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Der Gegner war effizienter und machte aus vier Torchancen zwei Tore. Ein Doppelschlag in der 33. und 35. Minute von Niels Kaiser. Auch gegen den Ball waren die Rankweiler sehr diszipliniert. Wir müssen das Spiel im letzten Drittel verbessern und bessere Lösungen finden!“

Hard II setzt sich gegen die BW Feldkirch Juniors durch

Bernhard Langebner, Trainer FC Hard II: „In einem guten Spiel siegte Hard 1b verdient mit 1:0. Torschütze Johannes Kucera war zugleich einer der besten Spieler am Platz. Der entscheidende Treffer ist in der 79. Minute gelungen.“