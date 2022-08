Admira Dornbirn Juniors triumphiert

Details Samstag, 13. August 2022 07:10

SC Fussach 1b kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 1:5-Pleite.

In Topform präsentierte sich Fabio Brenner, der einen lupenreinen Hattrick markierte (3./22./24.) und den Gästen einen schweren Schlag versetzte. Maurice Newertal verkürzte für den Tabellenletzten später in der 36. Minute auf 1:3. Mit der Führung für SC Admira Dornbirn Juniors ging es in die Halbzeitpause. Julian Poldlehner brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (71.). Der fünfte Streich von Admira Dornbirn Juniors war Manuel Beer vorbehalten (75.). Letztlich feierte SC Admira Dornbirn Juniors gegen Fussach 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Admira Dornbirn Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. SC Admira Dornbirn Juniors hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – SC Fussach 1b, 5:1 (3:1)

75 Manuel Beer 5:1

71 Julian Poldlehner 4:1

36 Maurice Newertal 3:1

24 Fabio Brenner 3:0

22 Fabio Brenner 2:0

3 Fabio Brenner 1:0