Aus Langweiler wird Spektakel

Details Samstag, 13. August 2022 08:55

Blum FC Höchst 1b hat sich gegen FC Lauterach 1c mit 5:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Lauterach 1c und Höchst 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Maximilian Keck brachte blum FC Höchst 1b in der 50. Spielminute in Führung. Mohammet Durmus Demircan schoss für den Gast in der 51. Minute das zweite Tor. In der 62. Spielminute setzte sich blum FC Höchst 1b erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Alexander Pazal war zur Stelle und markierte das 1:3 von FC Lauterach 1c (68.). Für das 4:1 sorgte Höchst 1b in Minute 77. In der 81. Minute brachte Nemanja Masnikosa den Ball im Netz von blum FC Höchst 1b unter. Lauterach 1c wurde deutlich abgehängt, als Höchst 1b auf 5:2 erhöhte (86.). Am Ende verbuchte blum FC Höchst 1b gegen FC Lauterach 1c die maximale Punkteausbeute.

In der vergangenen Spielzeit fand sich Lauterach 1c mit 43 Punkten zum Saisonende auf dem fünften Rang wieder. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der Gastgeber eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Lauterach 1c im Mittelfeld der Tabelle.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Höchst 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz.

3. Landesklasse: FC Lauterach 1c – blum FC Höchst 1b, 2:5 (0:0)

86 Bilal Guemues 2:5

81 Nemanja Masnikosa 2:4

77 Bilal Guemues 1:4

68 Alexander Pazal 1:3

62 Bilal Guemues 0:3

51 Mohammet Durmus Demircan 0:2

50 Maximilian Keck 0:1