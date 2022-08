Nenzing 1b vergibt 3:1-Führung

Details Sonntag, 14. August 2022 14:48

SC Mühlebach fügte FC Nenzing 1b am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:3.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Moritz Latzer sein Team in der 15. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Thomas Thurnher den Ausgleich (18.). Für das zweite Tor von Nenzing 1b war Felix Sauerwein verantwortlich, der in der 32. Minute das 2:1 besorgte. Noch vor der Halbzeit legten die Gastgeber ihren dritten Treffer nach (45.). Mit der Führung für FC Nenzing 1b ging es in die Kabine.



Philipp Amann beförderte das Leder zum 2:3 von SC Mühlebach in die Maschen (47.). Den Ausgleichstreffer hatte der Gast in Minute 55 im Repertoire. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Nenzing 1b die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

3. Landesklasse: FC Nenzing 1b – SC Mühlebach, 3:4 (3:1)

61 Thomas Thurnher 3:4

55 Thomas Oelz 3:3

47 Philipp Amann 3:2

45 Kevin Malvaso 3:1

32 Felix Sauerwein 2:1

18 Thomas Thurnher 1:1

15 Moritz Latzer 1:0