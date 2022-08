Lauterach 1c spielt bei RW Rankweil 1b groß auf

Details Montag, 22. August 2022 09:49

Lauterach 1c erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen RW Rankweil 1b.

Sandro Jank brachte RW Rankweil 1b in der 18. Minute ins Hintertreffen. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 69. Minute brachte Laurin Leitenbauer das Netz für FC Lauterach 1c zum Zappeln. Simon Haunschmied besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den Gast (74.). Unter dem Strich verbuchte Lauterach 1c gegen RW Rankweil 1b einen 3:0-Sieg.

In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Lauterach 1c.

Mit diesem Sieg zog Lauterach 1c an RW Rankweil 1b vorbei auf Platz sechs. RW Rankweil 1b fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

3. Landesklasse: RW Rankweil 1b – FC Lauterach 1c, 0:3 (0:1)

74 Simon Haunschmied 0:3

69 Laurin Leitenbauer 0:2

18 Sandro Jank 0:1