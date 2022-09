Nenzing 1b entführt drei Punkte aus Rankweil

Details Montag, 12. September 2022 01:40

Für RW Rankweil 1b gab es in der Partie gegen Nenzing 1b, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Oliver Horer machte in der neunten Minute das 1:0 von FC Nenzing 1b perfekt. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 87. Minute brachte Nenzing 1b das Netz zum Zappeln. In der 90. Minute erzielte David Hager das 1:2 für RW Rankweil 1b. Kurz darauf traf Kevin Malvaso in der Nachspielzeit für FC Nenzing 1b (93.). Letzten Endes holte Nenzing 1b gegen RW Rankweil 1b drei Zähler.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei RW Rankweil 1b das Problem. Erst neun Treffer markierte das Heimteam – kein Team der 3. Landesklasse ist schlechter. In dieser Saison sammelte RW Rankweil 1b bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Nenzing 1b.

Nenzing 1b setzte sich mit diesem Sieg von RW Rankweil 1b ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den fünften Rang ein, während RW Rankweil 1b weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

RW Rankweil 1b tritt am Samstag, den 17.09.2022, um 16:45 Uhr, bei Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors an. Einen Tag später (13:45 Uhr) empfängt FC Nenzing 1b FC Lauterach 1c.

3. Landesklasse: RW Rankweil 1b – FC Nenzing 1b, 1:3 (0:1)

93 Kevin Malvaso 1:3

90 David Hager 1:2

87 Oender Guerek 0:2

9 Oliver Horer 0:1