Pasalic tütet für die BW Feldkirch Juniors gegen Rankweil II den Sieg ein

Details Samstag, 17. September 2022 23:58

Im Spiel von FC BW Feldkirch Juniors gegen RW Rankweil 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Feldkirch Juniors. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Paul Gerald Grabher sein Team in der 16. Minute. Für das erste Tor von FC BW Feldkirch Juniors war Kevin Emanuel Kukovec verantwortlich, der in der 29. Minute das 1:1 besorgte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Lorenz Gorbach versenkte die Kugel zum 2:1 (60.). Geschockt zeigte sich RW Rankweil 1b nicht. Nur wenig später war Niels Kaiser mit dem Ausgleich zur Stelle (62.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Ajdin Pasalic, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung von Feldkirch Juniors sicherstellte. Letzten Endes holte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors gegen RW Rankweil 1b drei Zähler.

Bei FC BW Feldkirch Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. Feldkirch Juniors erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

In dieser Saison sammelten die Gäste bisher drei Siege und kassierten fünf Niederlagen. Die Lage von RW Rankweil 1b bleibt angespannt. Gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

FC BW Feldkirch Juniors setzte sich mit diesem Sieg von RW Rankweil 1b ab und nimmt nun mit 13 Punkten den fünften Rang ein, während RW Rankweil 1b weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Feldkirch Juniors ist FC Lauterach 1c (Samstag, 19:00 Uhr). RW Rankweil 1b misst sich am selben Tag mit FC Renault Malin Sulz 1b (14:00 Uhr).

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – RW Rankweil 1b, 3:2 (1:1)

85 Ajdin Pasalic 3:2

62 Niels Kaiser 2:2

60 Lorenz Gorbach 2:1

29 Kevin Emanuel Kukovec 1:1

16 Paul Gerald Grabher 0:1