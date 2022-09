Mäder beendet Sieglos-Serie - 3:2 gegen Altenstadt Juniors

Details Samstag, 17. September 2022 23:59

FC Mäder und Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Das 1:0 in der siebten Minute brachte TSV Altenstadt Juniors vermeintlich auf die Siegerstraße. Selcuk Olcum schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Mäder (17./33.). Wer glaubte, Altenstadt Juniors sei geschockt, irrte. Er machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (36.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Ali Bayraktar brachte FC Mäder nach 64 Minuten die 3:2-Führung. Am Schluss schlug Mäder Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) mit 3:2.

FC Mäder muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ das Heimteam die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Mit 36 Toren fing sich Mäder die meisten Gegentore in der 3. Landesklasse ein. FC Mäder bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Mäder noch Luft nach oben.

TSV Altenstadt Juniors findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. In dieser Saison sammelte Altenstadt Juniors bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für FC Mäder ist SC Fussach 1b (Samstag, 14:45 Uhr). Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) misst sich am selben Tag mit Hard 1b (13:30 Uhr).

3. Landesklasse: FC Mäder – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 3:2 (2:2)

64 Ali Bayraktar 3:2

36 Mert Tarim 2:2

33 Selcuk Olcum 2:1

17 Selcuk Olcum 1:1

7 Mert Tarim 0:1