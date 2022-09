Niederlage von Lauterach 1c gegen Nenzing in der Nachspielzeit

Details Montag, 19. September 2022 00:31

Im Spiel von FC Nenzing 1b gegen FC Lauterach 1c gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Nenzing 1b. FC Nenzing 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Yunus Emre Temur brachte Lauterach 1c in der 33. Minute ins Hintertreffen. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Moritz Latzer zum 2:0 zugunsten von Nenzing 1b (45.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. In der 52. Minute erzielte Andrej Gavric das 1:2 für FC Lauterach 1c. In der 90. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Simon Bassane Moussa Amann noch einen Treffer parat hatte (92.). Letzten Endes holte FC Nenzing 1b gegen Lauterach 1c drei Zähler.

Trotz der drei Zähler machte Nenzing 1b im Klassement keinen Boden gut. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Nenzing 1b. Nenzing 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

FC Lauterach 1c rangiert mit neun Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. Vom Glück verfolgt war FC Lauterach 1c in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft FC Nenzing 1b auf SC Admira Dornbirn Juniors, Lauterach 1c spielt am selben Tag gegen Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors.

3. Landesklasse: FC Nenzing 1b – FC Lauterach 1c, 3:2 (2:0)

92 Simon Bassane Moussa Amann 3:2

90 Kemal Guel 2:2

52 Andrej Gavric 2:1

45 Moritz Latzer 2:0

33 Yunus Emre Temur 1:0