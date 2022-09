Höchst 1b nach Sieg in Sulz am Gipfel

Details Montag, 19. September 2022 20:59

Ein Tor machte den Unterschied – Höchst 1b siegte mit 2:1 gegen FC Sulz 1b. Die Überraschung blieb aus, sodass FC Renault Malin Sulz 1b eine Niederlage kassierte. Höchst II steht damit an der Tabellenspitze!

Heinz Fladenhofer, Trainer blum FC Höchst II: „Wir hatten in der ersten Halbzeit einen Torschuss auf das gegnerische Tor - das sagt wohl alles. Das einzig Positive nach der ersten Halbzeit war, dass wir nur mit 0:1 im Rückstand waren. In der Pause haben wir einige taktische Umstellungen vorgenommen und meine Mannschaft zeigte ein ganz anderes Gesicht. Zu Gute kam uns natürlich, dass wir gleich nach der Pause in der 46. Spielminute - nach einem Eckball durch Maximilian Keck - den Ausgleichstreffer erzielen konnten. Dann übernahm mein Team das Kommando auf dem Platz und konnte nach einem super Zuspiel von Mohammet Dummus Demircan auf Robert Blum das Spiel in der 49. Spielminute kippen. Der FC Sulz war aber bis zum Schluss brandgefährlich, doch auch wir hatten noch den einen oder anderen Konter, über den wir das Spiel schon früher entscheiden hätten können. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung. Herzliche Gratulation an mein Team!“

FC Sulz 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Angriff ist bei FC Renault Malin Sulz 1b die Problemzone. Nur elf Treffer erzielte FC Sulz 1b bislang. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Renault Malin Sulz 1b alles andere als positiv. Die Lage von FC Sulz 1b bleibt angespannt. Gegen Höchst 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die errungenen drei Zähler gingen für blum FC Höchst 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg knüpfte blum FC Höchst 1b an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Höchst 1b sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Höchst 1b ungeschlagen ist.

FC Renault Malin Sulz 1b tritt am kommenden Samstag bei RW Rankweil 1b an, blum FC Höchst 1b empfängt am selben Tag SC Mühlebach.

3. Landesklasse: FC Renault Malin Sulz 1b – blum FC Höchst 1b, 1:2 (1:0)

49 Robert Blum 1:2

46 Maximilian Keck 1:1

19 Marko Borkovic 1:0